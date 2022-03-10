В Казани на станции метро «Площадь им. Г. Тукая» устанавливают дополнительные турникеты

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

На станции «Площадь им. Г. Тукая» в Казани устанавливают дополнительные турникеты, чтобы увеличить пропускную способность в часы пик, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



Работа по установке турникетов проводится по ночам. Турникеты перевезли на электровозе. В ночь на 10 марта сотрудники ПХМ подготавливали поверхность под установку турникетов во втором вестибюле — нарезали напольные плиты под кабель и демонтировали лишние плиты.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Два турникета установили ночью. Сегодня будут прокладывать провода и подключать оборудование. Планируется, что турникеты начнут работать уже на следующей неделе.

Маргарита Головатенко