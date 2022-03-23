В Россию с Украины и Донбасса эвакуировали почти 18 тысяч человек

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Россию с Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали почти 18 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 8 487 человек. Также из города вывезли 26 граждан Иордании и Вьетнама, сообщается в официальном telegram-канале Минобороны.

Россия подготовила свыше 21,8 тысячи тонн продуктов питания и лекарств для Украины. Сегодня в страну доставили более 4,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.



Россия 23 марта открыла восемь гуманитарных коридоров, Украина предложила еще 14 дополнительных маршрутов.

Вчера вечером с Украины, ЛНР, ДНР, без участия Киева, российская сторона эвакуировала более 19,4 тысячи человек. Из Мариуполя вывезли более 68 тысяч граждан. С начала проведения специальной военной операции в Россию эвакуировали уже 366 182 человека, из которых 77 062 — дети.



Татьяна Леухина