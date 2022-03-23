Минобороны России сообщило об поражении 86 военных объектов на Украине

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВС России поразила 86 военных объектов Украины. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ поразили 6 командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, 8 орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Военные за день продвинулись еще на 2 километра.

Они ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки.

За сутки российские средства ПВО уничтожили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Изюма, Киева, Сумы, Харькова и Чернигова.

С начала проведения специальной операции ВС РФ уничтожили 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники, пишет ТАСС.

Утром Минобороны РФ сообщило, что российские войска ракетой«Калибр» ударили по крупному арсеналу в населенном пункте Оржев. Склад с вооружением и военной техникой, в том числе поступившей из западных стран, был уничтожен.

Татьяна Леухина