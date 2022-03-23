Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram
Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
У 71% наблюдаются проблемы с подключением к серверу, еще у 20% возникли неполадки в работе приложения, у 10% трудности с отправкой сообщении.
Сбои в работе Telegram возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.
Татьяна ЛеухинаОбществоВластьТехнологииIT
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