Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.



У 71% наблюдаются проблемы с подключением к серверу, еще у 20% возникли неполадки в работе приложения, у 10% трудности с отправкой сообщении.

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Сбои в работе Telegram возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Татьяна Леухина