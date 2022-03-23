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Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram

19:59, 23.03.2022
Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

У 71% наблюдаются проблемы с подключением к серверу, еще у 20% возникли неполадки в работе приложения, у 10% трудности с отправкой сообщении.

Фото: скриншот

Сбои в работе Telegram возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT

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