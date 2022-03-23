Володин заявил, что сначала должен быть отчет главы ЦБ, а потом назначение

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о порядке назначения главы Центробанка. Об этом говорится в телеграм-канале нижней палаты парламента.

— Что касается процедуры назначения руководства Центрального банка, у нас с вами есть еще отчет в повестке председателя ЦБ. Правильно было бы вначале отчитаться, а потом рассматривать кадровый вопрос, — заявил он.

Сейчас же в порядке работы сперва вопрос утверждения кандидатуры, а через месяц назначен отчет руководителя Банка России. При этом обсуждение назначения нового главы регулятора может быть перенесено в увязке с отчетом.

18 марта президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ.

Фото: kremlin.ru

Ее текущие полномочия истекают 24 июня 2022 года. Набиуллина является главой регулятора с 24 июня 2013 года.