В Пентагоне заявили, что не видят необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией

США не видят в ядерных силах РФ изменений, которые требовали бы встречных мер с американской стороны. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

— Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания, — приводит «РИА Новости» его слова.

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Кирби напомнил о словах министра обороны США Ллойда Остина о том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для защиты не только США, но и их союзников.

В начале марта США отменили запланированный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutemen III. В Пентагоне заметили, что американская сторона таким образом хочет показать, что не повышает готовность ядерных сил.

Татьяна Леухина