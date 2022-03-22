В Татарстане на ремонт участка дороги Лаишево — Чирпы выделят более 100 млн рублей

В этом году в Лаишевском районе Татарстана капитально отремонтируют участок автодороги Лаишево — Чирпы. На проведение дорожных работ предусмотрели более 100 млн рублей из бюджета республики.

В частности, будет отремонтирован участок км 8+225 — км 11+275. Здесь обновят асфальтобетонное покрытие, установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью, переустроят автобусную остановку и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

На прошлой неделе стало известно, что в этом году в Татарстане отремонтируют южный подъезд к Арску. На ремонт участка протяженностью 4,5 км направят более 200 млн рублей из бюджета республики.



Диана Жиленкова