В Татарстане на ремонт южного подъезда к Арску выделят 200 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году в Татарстане отремонтируют южный подъезд к Арску. На ремонт участка протяженностью 4,5 км предусмотрено свыше 200 млн рублей из республиканского бюджета.



Ремонтные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На участке планируют выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций, обновят дорожное покрытие, установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью, нанесут дорожную разметку, обустроят автобусную остановку и др.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Благодаря ремонтным работам повысится пропускная способность автодороги, а также улучшится ее транспортно-эксплуатационное состояние, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На прошлой неделе стало известно, что в текущем году в столице республики капитально отремонтируют улицу Четаева. Протяженность ремонтируемого участка от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова составляет 380 м. На ремонт направят 20 млн рублей из бюджета РТ.

Диана Жиленкова