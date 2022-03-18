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В Татарстане на ремонт южного подъезда к Арску выделят 200 млн рублей

20:42, 18.03.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане на ремонт южного подъезда к Арску выделят 200 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В этом году в Татарстане отремонтируют южный подъезд к Арску. На ремонт участка протяженностью 4,5 км предусмотрено свыше 200 млн рублей из республиканского бюджета.

Ремонтные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На участке планируют выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций, обновят дорожное покрытие, установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью, нанесут дорожную разметку, обустроят автобусную остановку и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Благодаря ремонтным работам повысится пропускная способность автодороги, а также улучшится ее транспортно-эксплуатационное состояние, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На прошлой неделе стало известно, что в текущем году в столице республики капитально отремонтируют улицу Четаева. Протяженность ремонтируемого участка от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова составляет 380 м. На ремонт направят 20 млн рублей из бюджета РТ.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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