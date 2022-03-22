Глава Минмолодежи Татарстана предложил увеличить финансирование жилищной программы для молодых семей

Глава Минмолодежи Татарстана Тимур Сулейманов предложил увеличить объем федерального финансирования программы по обеспечению жильем молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, министр напомнил о двукратном увеличении стоимости одного «квадрата» жилья по нормативам Минстроя России. По итогам IV квартала прошлого года по РТ этот показатель составил 59 934 рубля/кв. м, а в I квартале текущего года — 96 108 рублей/кв. м.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, Сулейманов выступил с инициативой включить федеральные программы и региональные практики государственной поддержки молодых семей в национальные проекты, а также предложил разработать по примеру опыта регионов федеральную программу поддержки молодых семей в виде беспроцентных возвратных займов на улучшение жилищных условий.



В январе министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в текущем году жилье должны получить 697 семей, в том числе 40 многодетных, 50 молодых семей, а также 600 детей-сирот.

Диана Жиленкова