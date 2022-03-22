Новости общества

15:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Минмолодежи Татарстана предложил увеличить финансирование жилищной программы для молодых семей

15:14, 22.03.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Глава Минмолодежи Татарстана предложил увеличить финансирование жилищной программы для молодых семей
Фото: realnoevremya.ru

Глава Минмолодежи Татарстана Тимур Сулейманов предложил увеличить объем федерального финансирования программы по обеспечению жильем молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, министр напомнил о двукратном увеличении стоимости одного «квадрата» жилья по нормативам Минстроя России. По итогам IV квартала прошлого года по РТ этот показатель составил 59 934 рубля/кв. м, а в I квартале текущего года — 96 108 рублей/кв. м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, Сулейманов выступил с инициативой включить федеральные программы и региональные практики государственной поддержки молодых семей в национальные проекты, а также предложил разработать по примеру опыта регионов федеральную программу поддержки молодых семей в виде беспроцентных возвратных займов на улучшение жилищных условий.

В январе министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в текущем году жилье должны получить 697 семей, в том числе 40 многодетных, 50 молодых семей, а также 600 детей-сирот.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также