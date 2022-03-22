Суд арестовал челнинца за демонстрацию татуировок с нацистской символикой

Набережночелнинский городской суд арестовал челнинца на 10 суток за административное нарушение ч. 1 по ст. 20.3 КоАП РФ о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, сказано на сайте суда.



18 марта мужчина около дома №7 по улице Машиностроительной в Челнах публично демонстрировал неопределенному кругу лиц нацистскую символику и нацистскую атрибутику в виде татуировок, указали в суде. Уточняется, что они выполнены на пальцах левой руки.

Житель города признал свою вину. Суд признал мужчину виновным. Постановление в законную силу пока не вступило.

Фото: realnoevremya.ru

В январе этого года на коллегии УФСИН РФ по Татарстану обсуждался в том числе вопрос о наказании за подобные татуировки. Упоминалось, что сотрудники УФСИН занимались изучением татуировок подопечных, выявляя перманентные рисунки с символикой экстремистских организаций. За 12 месяцев прошлого года за такую тату-пропаганду к административной ответственности привлекли 76 человек.

Санкция по статье 20.3 КоАП РФ за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций — от административного штрафа в 1—2 тысячи до административного ареста на 15 суток с непременной конфискацией предмета правонарушения.

Маргарита Головатенко