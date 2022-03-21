В Казани вечером образовались 8-балльные заторы
В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение сильно затруднено на улицах Гвардейской, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Академика Сахарова, на проспекте Победы, на улицах Комиссара Габишева, Габдуллы Тукая, Право-Булачной, Профсоюзной, Пушкина.
Пробки наблюдаются на улицах Декабристов, Большой Крылове, Петра Витера, Дементьева, на проспекте Ибрагимова, Тэцевской.АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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