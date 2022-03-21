В Казани задержали подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия

Фото: Максим Платонов

15 марта в лесном массиве казанского поселка Залесный полицейские задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В присутствии понятых был проведен личный досмотр задержанного, в ходе которого полицейскими была обнаружена картонная коробка. В ней находились: пистолет с обоймой из 8 патронов, 5 предметов, похожих на гранаты, 4 посуды со стальными шариками, газовый баллончик, набор звуковых сигнальных средств, а также мобильный телефон.

Задержанный пояснил, что обнаружил данные предметы осенью 2019 года в районе лесопосадки, а 15 марта этого года решил отнести их обратно в то же место.

Экспертиза установила, что пистолет был переделан самодельным способом из списанного охолощенного оружия путем установки нарезного ствола, пригодного для выстрелов. Найденные боеприпасы являются спортивно-охотничьими патронами калибра 9 мм.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: 16.мвд.рф

23 февраля старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что 52-летнего жителя Высокогорского района Татарстана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Выяснилось, что мужчина на протяжении восьми лет держал у себя дома револьвер, пистолет и большое количество патронов. Полицейские нашли и изъяли арсенал из незаконного оборота.



Максим Кокунин