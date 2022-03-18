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Путин: против Донбасса совершался геноцид

16:29, 18.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин: против Донбасса совершался геноцид
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая во время митинга-концерта в честь присоединения Крыма в Москве, заявил, что против Донбасса совершался геноцид. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам российского лидера, цель спецоперации Вооруженных сил России — избавить жителей Донбасса от этого.

Сегодня утром в Минобороны РФ заявили, что группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила более 90% территории республики. Также подразделениями Луганской народной республики уничтожаются разрозненные группы националистов на юге освобожденного города Рубежное.

Дарья Акимова
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