Путин: против Донбасса совершался геноцид

Президент России Владимир Путин, выступая во время митинга-концерта в честь присоединения Крыма в Москве, заявил, что против Донбасса совершался геноцид. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам российского лидера, цель спецоперации Вооруженных сил России — избавить жителей Донбасса от этого.

Сегодня утром в Минобороны РФ заявили, что группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила более 90% территории республики. Также подразделениями Луганской народной республики уничтожаются разрозненные группы националистов на юге освобожденного города Рубежное.

Дарья Акимова