В Лениногорске состоялось заселение нового соципотечного дома

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

Сегодня в Лениногорске по адресу ул. Достоевского, 16 состоялось торжественное заселение нового соципотечного дома на 120 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте Татарстана.

В доме два подъезда и десять этажей. Общая площадь квартир составляет 8,2 тысячи кв. метров. Из них две — однокомнатные, 78 — двухкомнатных, 40 — трехкомнатных. Все квартиры сданы в чистовой отделке, в них установлены двухконтурные котлы индивидуального отопления, сантехника, газовые плиты, датчики задымления с извещателем, счетчики учета воды, газа и электроэнергии.

Здание было возведено за счет инвестиций Госжилфонда при президенте РТ. Проживать в нем будут работники ПАО «Татнефть», бюджетники и молодые семьи.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

4 марта в Кукморе заселили 40-квартирный соципотечный дом №1э по ул. Гафиятуллина. В нем будут жить работники бюджетной сферы и предприятий, медицинские работники — получатели грантов, многодетные семьи и дети-сироты.

Дарья Акимова