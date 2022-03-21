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В Казани пройдет конференция МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2022

09:40, 21.03.2022

15 апреля состоится конференция МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2022 по адресу: Казань, ул. Николая Ершова, 1а, отель KORSTON.

Официальные представители крупнейших маркетплейсов страны (Wildberries, OZON, AliExpress, Ali baba, Kazan Express, «Яндекс.Маркет»), селлеры, представители бизнеса соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом, поделиться идеями и заключить выгодные контракты. Также в рамках конференции будет организована выставка сервисов для маркетплейсов.

5 причин, чтобы пойти на конференцию:

  1. Уникальная возможность получить знания, которых нет в открытом доступе, и тем самым реорганизовать свою работу.
  2. Найти выгодных партнеров для дальнейшего сотрудничества.
  3. Обзавестись новыми знакомствами и обрасти связями.
  4. Посетить выставку сервисов для маркетплейсов (фулфилменты, логистика, системы аналитики и маркетинга, контрактное производство) либо презентовать свое производство/сервис или идею и получить рекомендации от ведущих специалистов сферы.
  5. Узнать о мировом опыте и инновационных идеях и зарядиться позитивной энергией на весь год.

Бронируйте места на сайте. Количество мест ограничено!

Сайт для регистрацииhttps://marketplaces-kazan.ru

Телеграм-канал: https://t.me/probiz_events

Возрастное ограничение 12+

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