В Казани пройдет конференция МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2022
15 апреля состоится конференция МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2022 по адресу: Казань, ул. Николая Ершова, 1а, отель KORSTON.
Официальные представители крупнейших маркетплейсов страны (Wildberries, OZON, AliExpress, Ali baba, Kazan Express, «Яндекс.Маркет»), селлеры, представители бизнеса соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом, поделиться идеями и заключить выгодные контракты. Также в рамках конференции будет организована выставка сервисов для маркетплейсов.
5 причин, чтобы пойти на конференцию:
- Уникальная возможность получить знания, которых нет в открытом доступе, и тем самым реорганизовать свою работу.
- Найти выгодных партнеров для дальнейшего сотрудничества.
- Обзавестись новыми знакомствами и обрасти связями.
- Посетить выставку сервисов для маркетплейсов (фулфилменты, логистика, системы аналитики и маркетинга, контрактное производство) либо презентовать свое производство/сервис или идею и получить рекомендации от ведущих специалистов сферы.
- Узнать о мировом опыте и инновационных идеях и зарядиться позитивной энергией на весь год.
Бронируйте места на сайте. Количество мест ограничено!
Сайт для регистрации — https://marketplaces-kazan.ru
Телеграм-канал: https://t.me/probiz_events
Возрастное ограничение 12+
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