Минобороны РФ: украинские военные обстреляли колонну с беженцами — четыре человека погибли

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Харьковом обстреляли автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. Погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, российская сторона соблюдает «режим тишины» на ранее предложенных Украиной гуманитарных коридорах в ряде направлений. Также Мизинцев потребовал от Киева неукоснительно выполнять все условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров.

Фото: function.mil.ru

— По открытым в сторону РФ гуманитарным коридорам неонацисты национальных батальонов никого не выпускают, угрожая физической расправой, а тех, кому удается прорываться, безжалостно обстреливают, — приводит его слова «РИА Новости».

Также сегодня в Мариуполе боевики нацбатальона «Азов» (против них в РФ возбуждено уголовное дело) взорвали заминированное ими здание театра. В Минобороны РФ данное действие назвали кровавой провокацией. Также в ведомстве опровергли обвинения украинской стороны в адрес Москвы.

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Диана Жиленкова