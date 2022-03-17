Антикризисный штаб в Челнах возобновил работу

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил, что свою работу возобновляет антикризисный оперативный штаб для эффективного решения первоочередных городских задач. Об этом сообщается на официальном сайте города.

По словам Магдеева, нынешняя ситуация, связанная с введением санкций против России, требует адекватных мер и шагов со стороны и крупного и малого бизнеса города. Руководство Челнов принимает все меры для минимизации появляющихся трудностей. Мэр отметил, что городская экономика устойчиво работала во времена всех кризисов, и экономическая ситуация этого года не будет исключением.

Мэр добавил, что требуется реальное импортозамещение. Поэтому следует понять, какие вопросы могут возникнуть перед предприятиями, малым и средним бизнесом.

Фото: realnoevremya.ru

Антикризисный штаб был создан Магдеевым в 2014 году на базе Торгово-промышленной палаты Челнов в целях поддержки городского малого и среднего бизнеса. В свое время он уже останавливал работу и возобновил ее после длительного перерыва осенью 2017 года.

Дарья Акимова