Минстрой РТ: «Все проекты будут реализовываться в рамках запланированных лимитов финансирования»

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Как рассказал сегодня первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов, оперативный штаб Минстроя на этой неделе собирался уже три раза. На нем в первую очередь обсуждались текущие изменения в ценовой конъюнктуре. Напомним, в Минстрое РТ считают рост цен на стройматериалы неоправданным и «спекулятивным», однако все проекты будут реализовываться в 2022 году «однозначно».

— Напротив, мы во всеоружии работаем с подрядными организациями и населением, чтобы принять решения и быстрее начать реализацию текущих проектов и планировать на перспективу, — заявил Фролов на пресс-конференции, посвященной планам по реализации государственных программ формирования современной городской среды в 2022 году.

При этом по национальному проекту «Жилье и городская среда» в РТ делают только общественные пространства, так как дворовые территории будут реализовываться по отдельной республиканской программе «Наш двор». Ежегодно на эти задачи выделялось 8 миллиардов рублей, в 2022-м финансирование увеличили до 9 миллиардов.

Слухи о том, что какие-то программы будут урезаны, а лимиты сокращены, Фролов назвал «спекуляциями» и «фейками». На реконструкцию очистных сооружений Казани в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги», как и запланировано, выделят 6 миллиардов рублей, проект начался еще в 2021 году. На строительство нового водозабора в Нурлате потратят в 2022 году 200 млн рублей, всего лимит финансирования по нему составит 930 млн рублей. Еще 3 млрд рублей пойдут на капремонт школ в этом году.

— Все проекты будут реализовываться в рамках запланированных лимитов финансирования. А то гуляют фейки… Идут спекулятивные моменты по материалам. Эти вопросы надо пресекать. Внутри российского рынка энергоносители не выросли! Факторов, чтобы росла себестоимость [стройматериалов и оборудования], — нет! Те позиции, что надо заместить по импорту, дадут шанс нашему бизнесу сейчас выстрелить и войти в рынок. Потребность у нас большая, — заявил первый замглавы Минстроя РТ.

Фото: Максим Платонов

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту России Владимиру Путину, что на сегодняшний день в республике наблюдается рост стоимости строительных материалов. В связи с этим он предложил федеральному центру ряд мер, чтобы поддержать отрасль. Подробнее — в материале «Реального времени».



Сергей Афанасьев