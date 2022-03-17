За сутки в России выявили 34 819 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 34 819 случаев заболевания коронавирусом. Всего заразившихся по стране зарегистрировали 17 484 257 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 17 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 112 614 человек. Всего вылечившихся — 15 934 645 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 561 россиянина. Всего от инфекции скончались 363 039 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалась, что в России за сутки выявили 36 519 случаев COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко