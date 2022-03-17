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В Казани из-за реставрации здания временно закрыли участок по улице Кремлевской

10:23, 17.03.2022
В Казани из-за реставрации здания временно закрыли участок по улице Кремлевской
Фото: kzn.ru

В Казани до 15 апреля ограничили движение на участке улицы Кремлевской. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Для пешеходов закрыли участок дороги возле здания №7/1 по улице Кремлевской. Это связано с проведением ремонтно-реставрационных работ в доме, в котором в XVIII веке жил поэт Гаврила Каменев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С сегодняшнего дня в Казани ограничили движение по улице Петра Полушкина. Это связано со строительством сетей теплоснабжения.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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