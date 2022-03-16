С 17 марта в Казани временно ограничат движение по улице Петра Полушкина

Фото: Максим Платонов

С 17 по 27 марта в Советском районе Казани будет ограничено движение по улице Петра Полушкина. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что будет закрыта проезжая часть дороги возле здания №8 по ул. Петра Полушкина. Это связано со строительством сетей теплоснабжения.

На днях в Казани ограничили движение на нескольких участках дороги по ул. Сахарова. С 14 марта по 24 апреля был закрыт проезд возле дома №1. С 25 апреля по 29 мая движение перекроют по тротуару возле дома №12б и проезжей части возле дома №13 по улице Сахарова.

Дарья Акимова