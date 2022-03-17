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В Казани проведут общественные слушания об исполнении бюджета города за 2021 год

10:06, 17.03.2022 1
В Казани проведут общественные слушания об исполнении бюджета города за 2021 год
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 28 марта состоятся публичные слушания по проекту решения Казгордумы об исполнении бюджета города за 2021 год. Об этом говорится в сборнике документов мэрии.

Слушания начнутся в 15.00 в Доме работников образования по адресу: ул. Баумана, д. 62/9. Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления — до 21 марта по телефону 299-14-19.

В проекте решения предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета Казани за 2021 год по доходам в сумме 37,9 млрд рублей, по расходам — 36,4 млрд рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Итоговая сессия Казгордумы состоялась в конце декабря 2021 года. На ней сообщалось, что бюджет города оказался выше запланированного на 9,8 миллиарда рублей. Городская экономика показала «стабильные результаты», отмечал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    Сейчас уже многим заранее интересно исполнение бюджета за 22 год. 21 еще все нормально.
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