В Казани частично ограничат движение по улице Сахарова

В Казани ограничат движение на нескольких участках дороги по ул. Сахарова. Это связано с работами по выносу сетей ливневой канализации из зоны строительства метрополитена.

С 14 марта по 24 апреля проезд закроют возле дома №1. С 25 апреля по 29 мая движение перекроют по тротуару возле дома №12б и проезжей части возле дома № 13 по улице Сахарова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 30 мая по 27 сентября будет ограничено движение по тротуару, проезжей части и местному проезду в районе домов №12, №15 и №16, сообщается на сайте мэрии Казани.



С сегодняшнего дня в Советском районе временно закрыт для движения участок Аметьевской магистрали. Здесь будет проводиться перекладка инженерных сетей ливневой канализации в связи со строительством Вознесенского тракта.



Татьяна Леухина