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Казанский пороховой завод сегодня проводит испытания на полигоне — прозвучат около 30 выстрелов

11:35, 15.03.2022
Казанский пороховой завод сегодня проводит испытания на полигоне — прозвучат около 30 выстрелов
Фото: mpt.tatarstan.ru

15 марта Казанский пороховой завод проводит испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Испытания будут проводиться сегодня с 9.00 до 15.00. Прозвучат ориентировочно 30 выстрелов.

До этого Казанский пороховой завод проводил испытания 9 марта. Тогда предупреждали о семи выстрелах.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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