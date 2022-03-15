Казанский пороховой завод сегодня проводит испытания на полигоне — прозвучат около 30 выстрелов
15 марта Казанский пороховой завод проводит испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Испытания будут проводиться сегодня с 9.00 до 15.00. Прозвучат ориентировочно 30 выстрелов.
До этого Казанский пороховой завод проводил испытания 9 марта. Тогда предупреждали о семи выстрелах.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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