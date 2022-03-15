Бугульминский молочный комбинат наращивает производство продукции — видео

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В цехе по производству сливочного масла Бугульминского молочного комбината в день производят до 4 тонн продукции. С начала года объем выработки масла увеличен на 50%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме того, на комбинате в сутки производят до 7 тонн различных сортов сыра. Продукцией снабжается весь юго-восток республики. Также основными потребителями являются Екатеринбург и Москва.

Как рассказал директор предприятия Ильхам Мингазов, в настоящее время формируется третья рабочая смена. Тем самым объем вырабатываемых сыров может увеличиться на 30%. Также в планах имеется и расширение ассортимента. Например, в ближайшее время на комбинате начнут изготавливать айран.

Вчера президент РТ Рустам Минниханов посетил распределительный центр X5 Retail Group. Ему показали наличие товаров на складах, особенно высокий спрос наблюдается на сахар, гречку и муку. Отмечается, что в розничной торговле не наблюдаются риски по наличию продукции, поставщики в рамках контрактов поставляют все в срок.

Диана Жиленкова