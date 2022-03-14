Правительство России ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг

Правительство России ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый порядок коснется информации об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Решение приняли для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств, сообщает пресс-служба Кабмина России.



Фото: wikipedia.org / Крылов Иван

Вчера Банк России сообщил, что решил не возобновлять торги с 14 по 18 марта в секции фондового рынка Московской биржи. По инструментам денежной и товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10.00 до 18.45.



Татьяна Леухина