Центробанк решил не возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта

Банк России решил не возобновлять торги с 14 по 18 марта в секции фондового рынка Московской биржи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.

Исключением станет только режим «Выкуп: адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ. Кроме того, торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной и товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45.

Также отмечается, что торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00 мск 14 марта. О режиме работы Мосбиржи на неделю с 21 по 25 марта ЦБ объявит позже на своем сайте.

Фото: wikipedia.org

10 марта Центробанк также не стал возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Исключением был режим «Выкуп: адресные заявки» с расчетами в рублях.



Дарья Акимова