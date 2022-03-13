Силуанов: российские власти будут следить за ситуацией с повышением цен и пенсиями

Фото: Максим Платонов

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Силуанова, пенсионеры — это та часть населения, к которым со стороны руководства страны очень пристальное внимание. Поэтому правительство не даст их в обиду и будет смотреть за ростом цен на товары.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Силуанов заявил, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ России к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов. Это была примерно половина имевшихся золотовалютных резервов ЦБ России. Общий их объем составлял около $640 млрд.



Дарья Акимова