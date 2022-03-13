Storytel отменил прекращение деятельности на территории России

Шведский сервис аудиокниг Storytel объявил о том, что продолжит действовать на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительство компании в РФ.

Ранее Storytel заявлял о приостановке работы в России из-за событий на Украине. Речь шла о прекращении производства всего контента и приобретении нового. Согласно заявлению сервиса, приложение работает, и пользователи могут подписку продлить.

Представительство Storytel на территории России открылось в 2017 году. Сервис работает более чем в 25 странах мира.

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6 марта сервис для создания видео TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за закона о фейках. При этом служба обмена сообщениями затрагиваться не будет. В компании продолжат следить за ситуацией в РФ, чтобы полностью возобновить работу.

Дарья Акимова