Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных

Главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины выведен из строя в субботу, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины 12 марта. Из строя выведены военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, сообщает «РИА Новости».

Минобороны России опубликовало видеозапись удара российских боевых вертолетов Ка-52 по бронетехнике Вооруженных сил Украины. Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Авиационные удары выполнялись парами с малых и предельно малых высот.

Минобороны России также опубликовало карту украинских территорий, перешедших под контроль ВС РФ и сил Донецкой и Луганской народных республик. Судя по карте, военные Украины утратили контроль над населенным пунктом Волноваха. Российские военные вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка.

Маргарита Головатенко