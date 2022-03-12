В ООН предложили руководствоваться статьями КБТО для проверки лабораторий на Украине

На фоне заявлений России о военных биологических программах на Украине в ООН рекомендовали задействовать 5, 6 статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), с такой рекомендацией выступила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.



Она сообщила, что в КБТО нет механизма проверки, который бы контролировался независимой организацией, такой как ОЗХО. Поэтому оценка исполнения обязательств согласно конвенции — «задача стран-участниц». Страны-участницы могут прибегнуть к определенным мерам «для разрешения ситуаций, в которых у стран-участниц есть опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег».

Согласно статье 5 конвенции, «государства-участники <...> конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции».

Согласно статье 6 КБТО, «любое государство-участник <...> конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН». Эта статья никогда не применялась.

В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы, сообщает «РИА Новости».

В Министерстве обороны России предоставили новую информацию о деятельности биолабораторий на Украине. Согласно документам, там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Кроме того, анализ имеющихся в распоряжении России документов показал, что американская сторона планировала в 2022 году вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко