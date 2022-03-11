Евросоюз намерен усилить санкции против России

Лидеры стран Евросоюза заявили о готовности усилить санкции в отношении России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление по итогам саммита в Версале.

Как отмечается в документе, главы ЕС намерены усилить давление на обе страны и готовы к принятию новых ограничительных мер.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. По его словам, речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российского рубля на 40%. Он также считает наиболее болезненными ограничительными мерами против РФ те, что касаются запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.



Дарья Акимова