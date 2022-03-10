Mondelez сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России

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Американская компания Mondelez International сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России. Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий объяснил решение военной операцией на Украине, сообщает «Интерфакс».



Продовольственная компания сокращает «несущественные виды деятельности», помогая поддерживать непрерывность поставок продовольствия. «Мы сосредоточим нашу деятельность на базовых предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим расходы на рекламу», — сказано в обращении компании.

Mondelez продолжит оценивать ситуацию и вносить корректировки по мере необходимости.

О решении приостановить всех свои рекламные кампании в РФ и Белоруссии и временно отказаться от инвестиций в России сообщила американская компания Mars, специализирующаяся на продуктах питания и кормах для животных. Mars помимо одноименных шоколадных батончиков, а также других кондитерских изделий (батончики Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles) также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's, а еще марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.

Ранее американская компания Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиций и развитие в России.

Маргарита Головатенко