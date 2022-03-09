В работе YouTube произошли сбои

В работе YouTube наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector:

79% сообщений о сбоях приходится на проблемы с веб-сайтом, 11% — на неполадки с видеотрансляцией, 10% — с приложением. По данным на 22:29 мск зарегистрировано более 610 сообщений о неполадках.

Фото: pixabay.com

В прошлом месяце массовые сбои произошли в работе социальной сети «ВКонтакте»: 52% пользователей столкнулись с проблемами в работе веб-сайта, 41% жалоб пришелся на работу приложения. Также сбои были зарегистрированы в работе «Ростелекома», МТС, Instagram, Telegram и WhatsApp.



Диана Жиленкова