Минстрой Татарстана работает с ФАС, чтобы повлиять на поведение поставщиков в свете санкций

Минстрой Татарстана отрабатывает с УФАС по РТ вопросы поведения поставщиков в свете наложенных на Россию санкций из-за спецоперации на Украине. Как заявил сегодня на брифинге министр строительства и ЖКХ Марат Айзатуллин, появились поставщики, которые уже «пользуются моментом», в частности не отдают со складов оплаченные материалы, прося «накинуть еще 30%».

— Это не совсем правильно, мы готовим список [таких поставщиков], с ФАСом отрабатываем, — заявил он.

Кроме того, в министерстве совместно с антимонопольщиками решают вопрос с ростом цены на так называемые «инертные» строительные материалы, которые производятся в России, а не импортируются извне. Так, например, в Минстрое, как и вообще многие участники рынка, «не понимают», почему растет цена на простой песок, причем в два раза: «на берегу» он стоит одной цены, строительным компаниям же его продают в два раза дороже. Отметим, что сейчас на рынке кубометр такого песка стоит уже от 650 рублей.

Сергей Афанасьев