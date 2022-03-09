В Казани судят экс-военкома Камского Устья

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Перед Вахитовским судом Казани предстали бывший инструктор Татвоенкомата и бывший военный комиссар Камского Устья. Их обвиняют в посредничестве взяточничеству за получение военного билета без прохождения срочной службы.



По версии СК и прокуратуры, еще в 2019-м один призывник передал инструктору Максиму Ширягину 120 тысяч рублей, из которых подполковник Дамир Сергеев, следующее звено цепочки, получил 110 тысяч рублей на карточку, обналичил и отдал 100 тысяч военному комиссару Кировского и Московского районов Казани. В отношении последнего материалы выделены в отдельное производство, дело пока не возбуждено, однако службу он уже оставил.

На следствии оба обвиняемых признавали вину, дополняя показания друг друга. В суде бывший военком Сергеев предложил новую версию событий.

По данным «Реального времени», это дело стало частью большой операции силовиков по зачистке коррупционного рынка незаконных услуг для призывников. Подробности — в нашем материале.