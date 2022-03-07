В Татарстане от коронавируса скончались еще четыре человека

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане от COVID-19 скончались четыре человека. Об этом сообщает Минздрав республики.

По данным ведомства, инфекция унесла жизни мужчины 1938 года рождения и трех женщин 1939, 1933, 1959 годов рождения. За все время пандемии в республике от коронавируса скончались 1 757 человек.



Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 925 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии коронавирусом заразились 126 464 жителей республики. Всего выздоровели 99 860 татарстанцев, в том числе 971 — за минувшие сутки.

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Диана Жиленкова