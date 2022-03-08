Япония ввела запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

Япония ввела запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию по новому пакету санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японский МИД.



«Вводятся запретительные меры на экспорт оборудования для переработки нефти», — сказано в сообщении.

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что страна выражает протест в связи с включением ее в список недружественных России стран и территорий.

Фото: realnoevremya.ru

Правительство России утвердило перечень недружественных России иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В список вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Тогда же был утвержден новый порядок сделок российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран. Теперь такие сделки будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Маргарита Головатенко