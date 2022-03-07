АПЛ прекратит показ трансляций в России в течение 24 часов
Английская футбольная премьер-лига и Английская футбольная лига (EFL) решили прекратить трансляций своих соревнований в России. Об этом сообщает The Telegraph.
Ожидается, что показ в России матчей чемпионата Англии по футболу и игр Чемпионшипа прекратится в ближайшие 24 часа. Футбольная ассоциация Англии (FA) приостановит показ матчей Кубка Англии.
Руководство АПЛ решило расторгнуть контракт с российскими вещательными компаниями после совещания с юристами. Официальный вещатель Английской премьер-лиги в России — компания Rambler Media. Турнир в России транслирует сервис Okko. Кубок Англии транслирует «Матч ТВ», пишет ТАСС.
В конце февраля Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. Это связано с проведением военной операции на Украине.
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