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АПЛ прекратит показ трансляций в России в течение 24 часов

21:59, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
АПЛ прекратит показ трансляций в России в течение 24 часов
Фото: pixabay.com

Английская футбольная премьер-лига и Английская футбольная лига (EFL) решили прекратить трансляций своих соревнований в России. Об этом сообщает The Telegraph.

Ожидается, что показ в России матчей чемпионата Англии по футболу и игр Чемпионшипа прекратится в ближайшие 24 часа. Футбольная ассоциация Англии (FA) приостановит показ матчей Кубка Англии.

Фото: pixabay.com

Руководство АПЛ решило расторгнуть контракт с российскими вещательными компаниями после совещания с юристами. Официальный вещатель Английской премьер-лиги в России — компания Rambler Media. Турнир в России транслирует сервис Okko. Кубок Англии транслирует «Матч ТВ», пишет ТАСС.

В конце февраля Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. Это связано с проведением военной операции на Украине.

Татьяна Леухина
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