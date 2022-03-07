В Японии присвоили территории России третий уровень опасности

Министерство иностранных дел Японии присвоило российской территории третий уровень опасности из четырех возможных. Согласно ему, рекомендуется отказаться от поездок в РФ.

В японском ведомстве отмечают, что ранее ряд государств ввел ограничения на полеты авиакомпаний РФ, также есть опасение, что меры впоследствии усилят. В министерстве рекомендуют находящимся в России японцам рассмотреть возможность покинуть страну. В РФ остаются 2,4 тысячи граждан Японии.

Ранее японское МИД присвоило четвертый уровень опасности пограничным с Украиной районам России, передает «РИА Новости».

Недавно МИД Японии объявило о введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Также под ограничения попали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов и др.



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Диана Жиленкова