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Путин и Эрдоган обсудили проведение Россией спецоперации на Украине

14:58, 06.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин и Эрдоган обсудили проведение Россией спецоперации на Украине
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой обсуждения стало проведение российской спецоперации на Украине.

В частности, президент РФ разъяснил коллеге основные цели и задачи действий. Также российский лидер изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Несколько дней назад Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер призвал его оказать влияние на киевские власти, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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