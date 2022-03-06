Путин и Эрдоган обсудили проведение Россией спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой обсуждения стало проведение российской спецоперации на Украине.

В частности, президент РФ разъяснил коллеге основные цели и задачи действий. Также российский лидер изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Несколько дней назад Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер призвал его оказать влияние на киевские власти, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.



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Диана Жиленкова