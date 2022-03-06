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Байден оговорился и заявил, что «Путин вторгся в Россию»

12:32, 06.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 3
Байден оговорился и заявил, что «Путин вторгся в Россию»
Фото: commons.wikimedia.org

Президент США Джозеф Байден оговорился, когда комментировал ситуацию на Украине. Видео сегодня появилось в Сети.

— Что происходит на международном уровне? Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли? Такого не было со времен Второй мировой войны, — цитирует Байдена «РИА Новости».

Недавно Байден заявил, что Россия отвергла попытки совместного с Западом дипломатического решения проблем безопасности в Европе, потому что изначально планировала проведение специальной операции на Украине.

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комментарии

  • Анонимно 06 мар
    На пенсию ему надо
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  • Анонимно 06 мар
    Заговаривается уже
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  • Анонимно 06 мар
    Дименция прогрессирует. Печально.
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