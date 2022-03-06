Чернышенко поручил разработать меры по защите российской информационной инфраструктуры

Фото: Максим Платонов

Минцифры России подготовит первоочередные меры, направленные на защиту информационной инфраструктуры страны. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, основная задача — оперативное реагирование и противодействие кибератакам. Чернышенко отметил, что в каждом субъекте и федеральном органе важно определить ответственные подразделения по борьбе с данными угрозами.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Минцифры РФ, различные ресурсы в настоящее время располагаются на непрофессиональных площадках. В связи с этим «Яндекс», «Ростелеком» и VK выразили готовность предоставить свои публичные «облака» для переезда сайтов в максимально быстрые сроки, передает ТАСС.

На этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что администрация президента регулярно наблюдает кибератаки на сайт Кремля. Кроме того, серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ.

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Диана Жиленкова