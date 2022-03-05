В Челнах на реконструкцию участка дороги по улице Гостева выделят более 1 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Набережных Челнах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжится реконструкция дороги по улице Гостева на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука. На эти цели предусмотрели более 1 млн рублей. Об этом сообщили в Миндортрансе Татарстана.



На участке протяженностью свыше 1 км уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона, обустроят искусственное освещение, установят 73 дорожных знака и более 2 тысяч погонных метров пешеходного ограждения.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, предполагается строительство моста через реку Мелекеску, а также появление дополнительных полос движения. Благодаря этому микрорайон Замелекесье будет соединен с поселком ГЭС.

В общей сложности в этом году в городе обновят почти 23 км дорог. На работы выделено 1,3 млн рублей.

Также сегодня сообщалось, что в 2021 году в Татарстане по нацпроекту отремонтировали более 245 км дорог. Кроме того, продолжается строительство дороги от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга» (ввод запланирован на следующий год) и участка Большого Казанского кольца, который планируют сдать в 2024 году.

Диана Жиленкова