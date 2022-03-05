В 2021 году в Татарстане по нацпроекту отремонтировали более 245 км дорог

По итогам 2021 года в Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 245,7 км дорог на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Также в прошлом году в республике ввели в эксплуатацию дорогу Казань — Шемордан. Продолжается строительство дороги от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга» (ввод запланирован на следующий год) и участка Большого Казанского кольца, который планируют сдать в 2024 году. На реализацию всех трех проектов направили 7 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, еще 370 млн рублей предусмотрено на реализацию интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях. На эти средства приобретены камеры, датчики интенсивности, автоматические системы управления движением и системы весового контроля.

Также сегодня стало известно, что в республике выделят 4,27 млрд рублей на вторую очередь строительства участка от проспекта Победы до М-7 «Волга» в Советском районе Казани и Пестречинском районе. Строительные работы планируют завершить до 25 ноября 2024 года.

Диана Жиленкова