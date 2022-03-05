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В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 1 403 человека

11:14, 05.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 1 403 человека
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане выявили 1 403 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по республике выявили 124 412 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 2 158 человек, всего выздоровевших — 96 102 человека.

За сутки коронавирус унес жизни шести татарстанцев, всего от инфекции скончались 1 748 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 1 685 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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