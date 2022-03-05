Президент Финляндии: решение о вступлении страны в НАТО должен принимать парламент

Решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принять парламент. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.



— Я понимаю, что НАТО держит свои двери открытыми (для потенциального присоединения новых членов к альянсу, — прим. ред.) <...>. В Финляндии у нас идет очень и очень оживленная и важная дискуссия касательно НАТО, членства в НАТО, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikipedia.org

Ниинистё подчеркнул, что страна находится в полной безопасности, но отметил, что власти Финляндии должны учитывать происходящее в Европе.

На прошлой неделе гражданская инициатива по вступлению Финляндии в НАТО поступила на рассмотрение в парламент страны. Инициатива появилась 21 февраля.



Татьяна Леухина