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Президент Финляндии: решение о вступлении страны в НАТО должен принимать парламент

07:44, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Президент Финляндии: решение о вступлении страны в НАТО должен принимать парламент
Фото: pixabay.com

Решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принять парламент. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

— Я понимаю, что НАТО держит свои двери открытыми (для потенциального присоединения новых членов к альянсу, — прим. ред.) <...>. В Финляндии у нас идет очень и очень оживленная и важная дискуссия касательно НАТО, членства в НАТО, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikipedia.org

Ниинистё подчеркнул, что страна находится в полной безопасности, но отметил, что власти Финляндии должны учитывать происходящее в Европе.

На прошлой неделе гражданская инициатива по вступлению Финляндии в НАТО поступила на рассмотрение в парламент страны. Инициатива появилась 21 февраля.

Татьяна Леухина
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