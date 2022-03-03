В Казани вечером в четверг образовались 8-балльные пробки

Фото: Максим Платонов (архив)

На дорогах Казани вечером в четверг образовались сильные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 18.59, они оцениваются в 8 баллов.

Сильный затор образовался у ТЦ «Мега». Вероятно, это обусловлено тем, что многие казанцы едут в IKEA — с завтрашнего дня магазин временно приостанавливает свою работу не только в Казани, но и в других городах России.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Сильная пробка наблюдается в центре города. Стоят улицы Пушкина, Лево-Булачная, Щербаковский переулок. Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Галии Кайбицкой и некоторых других.

Пробка наблюдается на проспекте Победы и проспекте Ибрагимова. Затруднено движение на проспекте Ямашева.

Татьяна Демина