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В Татарстане создали рабочую группу по разработке стратегии развития промышленного туризма

17:37, 03.03.2022
В Татарстане создали рабочую группу по разработке стратегии развития промышленного туризма
Фото: Максим Платонов

В Татарстане сформировали межведомственную рабочую группу по разработке стратегии развития промышленного туризма республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, рабочая группа образована в целях продвижения бренда республики и продукции татарстанских предприятий на внутреннем и международном рынках, повышения инвестиционного и туристического потенциала и др.

В состав рабочей группы вошли министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и др. Группу возглавляет заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Альбер Каримов.

Диана Жиленкова
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