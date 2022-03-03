В Татарстане создали рабочую группу по разработке стратегии развития промышленного туризма

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сформировали межведомственную рабочую группу по разработке стратегии развития промышленного туризма республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Согласно документу, рабочая группа образована в целях продвижения бренда республики и продукции татарстанских предприятий на внутреннем и международном рынках, повышения инвестиционного и туристического потенциала и др.

В состав рабочей группы вошли министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и др. Группу возглавляет заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Альбер Каримов.

Диана Жиленкова