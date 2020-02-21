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В Следкоме прокомментировали задержание доцента КФУ за получение взятки

13:12, 21.02.2020
В Следкоме прокомментировали задержание доцента КФУ за получение взятки
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело о взятке в отношении доцента Казанского федерального университета.

По версии следствия, в январе 2020 года в Набережных Челнах подозреваемый получил не менее 30 тыс. рублей от посредника за проставление отметок о сдаче экзамена группе студентов без фактической проверки знаний.

Также в Следкоме отметили, что сумма взятки в 175 тыс. рублей, о которой писали СМИ, не соответствует действительности.

Происшествия Татарстан
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